https://static.news.ru/photo/e402a560-40a0-11ea-8a52-fa163e074e61_660.jpg Коби Брайант Фото: Burt Harris/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

На борту разбившегося вертолёта баскетболиста Коби Брайанта было девять человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

Телеканал сообщает, что шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва назвал точное число пассажиров вертолёта Брайанта. На борту находилось девять человек — восемь пассажиров и пилот. Все они погибли. Шериф отказался называть имена погибших.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на борту вертолёта Коби Брайант был со своей 13-летней дочерью. Отмечается, что другие дети и супруга бывшего баскетболиста не находились на борту вертолёта.