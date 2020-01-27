На борту разбившегося вертолёта баскетболиста Коби Брайанта было девять человек. Об этом
Телеканал сообщает, что шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва назвал точное число пассажиров вертолёта Брайанта. На борту находилось девять человек — восемь пассажиров и пилот. Все они погибли. Шериф отказался называть имена погибших.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на борту вертолёта Коби Брайант был со своей 13-летней дочерью. Отмечается, что другие дети и супруга бывшего баскетболиста не находились на борту вертолёта.
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