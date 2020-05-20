Татьяна Тарасова назвала фильм «Лёд» «тупостью» и «бездарностью»

https://static.news.ru/photo/afcab6b2-9a63-11ea-9129-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала сценарий фильма «Лёд», который в 2018 году собрал в прокате полтора миллиарда рублей.

По её мнению, сюжет обеих частей картины примитивен и совершенно не соответствует реалиям мира фигурного катания.

Я этот фильм не досмотрела, скучно было. Не думаю, что Аронова создавала свой образ, ориентируясь на меня. Нет ничего общего, — отметила она.

При этом Тарасова подчеркнула, что в художественном вымысле должна присутствовать художественная ценность.

А там только глупость, тупость и бездарность, — добавила тренер.

Она считает, что авторы фильма просто эксплуатируют популярность фигурного катания, которое вновь вызывает большой спрос и интерес у зрителей, передаёт StarHit.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Мария Аронова поделилась впечатлениями от съёмок в картине «Лёд-2», где предстала в образе тренера по фигурному катанию. По её словам, при работе над характером героини она не копировала прославленного тренера Татьяну Тарасову.