Тайгер Вудс застрял в машине после ДТП в Калифорнии

Известный гольфист Тайгер Вудс пострадал в автомобильной аварии в американском городе Ранчо Палос Вердес (штат Калифорния).
Вудса, который был за рулём в момент столкновения, пришлось извлекать из машины с помощью спецоборудования. Врачи скорой доставили 45-летнего гольфиста с травмами ноги в ближайшую больницу. Ему потребовалась операция. Об этом сообщается в Twitter шерифа округа Лос-Анджелес.
Автомобиль спортсмена, который прежде имел проблемы со злоупотреблением запрещённых веществ, серьёзно повреждён.
Вудс в последние годы перенёс несколько операций на позвоночнике. В своё время он возглавлял мировой рейтинг на протяжении рекордных 683 недель.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2019 году гольфист Тайгер Вудс рассказал о желании выступить на Олимпийских играх в Токио. По его словам, эта Олимпиада могла стать для него первой, и он был бы рад войти в состав сборной. Вудс выиграл первый «мейджор» в 2008 году. Всего же на счету 43-летнего спортсмена 108 профессиональных побед в гольфе.