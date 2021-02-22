Тайгер Вудс застрял в машине после ДТП в Калифорнии

https://static.news.ru/photo/38571a9c-7624-11eb-8f70-96000091f725_660.jpg Фото: Niyi Fote/imago-images.de/Global Look Press

Известный гольфист Тайгер Вудс пострадал в автомобильной аварии в американском городе Ранчо Палос Вердес (штат Калифорния).

Вудса, который был за рулём в момент столкновения, пришлось извлекать из машины с помощью спецоборудования. Врачи скорой доставили 45-летнего гольфиста с травмами ноги в ближайшую больницу. Ему потребовалась операция. Об этом сообщается в Twitter шерифа округа Лос-Анджелес.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w — LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021

Автомобиль спортсмена, который прежде имел проблемы со злоупотреблением запрещённых веществ, серьёзно повреждён.

Вудс в последние годы перенёс несколько операций на позвоночнике. В своё время он возглавлял мировой рейтинг на протяжении рекордных 683 недель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2019 году гольфист Тайгер Вудс рассказал о желании выступить на Олимпийских играх в Токио. По его словам, эта Олимпиада могла стать для него первой, и он был бы рад войти в состав сборной. Вудс выиграл первый «мейджор» в 2008 году. Всего же на счету 43-летнего спортсмена 108 профессиональных побед в гольфе.