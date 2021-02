Тайгер Вудс застрял в машине после ДТП в Калифорнии

Вудса, который был за рулём в момент столкновения, пришлось извлекать из машины с помощью спецоборудования. Врачи скорой доставили 45-летнего гольфиста с травмами ноги в ближайшую больницу. Ему потребовалась операция. Об этом сообщается в Twitter шерифа округа Лос-Анджелес.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w