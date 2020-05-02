Следующий сезон НБА может стартовать в декабре

https://static.news.ru/photo/7ead63a4-8c62-11ea-b39f-fa163e074e61_660.jpg Фото: NBA/facebook.com

Начало сезона-2020/21 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может быть перенесено на декабрь.

Руководство НХЛ 1 мая обсуждало возможность переноса старта следующего сезона на декабрь, а также во время голосования решило перенести запланированные на май драфт-лотерею и комбинированные тесты для новичков, сообщает ESPN.

НБА приостановила текущий сезон после того, как центровой «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на COVID-19. Позже наличие инфекции подтвердилось у других игроков лиги, среди которых оказались Донован Митчелл («Миннесота») и Кевин Дюрант («Бруклин»).

Руководители клубов НБА готовятся к возобновлению чемпионата в середине или конце июня, ранее писал NEWS.ru.