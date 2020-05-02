Следующий сезон НБА может стартовать в декабре

Начало сезона-2020/21 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может быть перенесено на декабрь.
Руководство НХЛ 1 мая обсуждало возможность переноса старта следующего сезона на декабрь, а также во время голосования решило перенести запланированные на май драфт-лотерею и комбинированные тесты для новичков, сообщает ESPN.
НБА приостановила текущий сезон после того, как центровой «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на COVID-19. Позже наличие инфекции подтвердилось у других игроков лиги, среди которых оказались Донован Митчелл («Миннесота») и Кевин Дюрант («Бруклин»).
Руководители клубов НБА готовятся к возобновлению чемпионата в середине или конце июня, ранее писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен