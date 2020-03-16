https://static.news.ru/photo/b9d0306a-6755-11ea-ad28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководители клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) готовятся к возобновлению чемпионата в середине или конце июня.

Пока владельцы коллективов не давали указаний относительно сроков возобновления турнира, но происходящая ситуация на территории Северной Америки и в мире вызывает подозрения, что перерыв в чемпионате может затянуться минимум на три месяца, сообщает ESPN.

При этом возможен вариант, при котором сезон не возобновится вообще.

На данный момент подтверждено более 163 тысяч случаев заражения инфекцией коронавируса по всему миру. Погибших 6472 человека, выздоровевших 76 059.

Спортсменки оренбургского баскетбольного клуба «Надежда» ушли на 14-дневный карантин после возвращения из Франции, где проводили матч 1/4 финала Евролиги с «Лионом» (80:78), ранее писал NEWS.ru.