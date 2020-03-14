https://static.news.ru/photo/c391a13e-66d7-11ea-91fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПБК «Надежда»/vk.com

Спортсменки оренбургского баскетбольного клуба «Надежда» ушли на 14-дневный карантин после возвращения из Франции, где проводили матч 1/4 финала Евролиги с «Лионом» (80:78).

Директор клуба Олег Храмкин рассказал, что все, кто ездил на матч в Лион, сдали анализы, коронавирус ни у кого не был обнаружен.

После возвращения из Франции вся команда по распоряжению главного санитарного врача Оренбургской области отправилась на 14-дневный карантин. Игроки проводят его в своих квартирах, тренируются самостоятельно в домашних условиях, — цитирует Храмкина РИА Новости.

Клуб уведомил Российскую федерацию баскетбола о том, что не сможет в это время принимать участие в матчах.

Ранее стало известно, что Единая лига ВТБ приняла решение о приостановке матчей регулярного чемпионата России по баскетболу с 13 марта в связи с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.