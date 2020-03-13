Единая лига ВТБ приняла решение о приостановке матчей регулярного чемпионата России по баскетболу с 13 марта в связи с распространением коронавируса.
Для Лиги ВТБ здоровье игроков, болельщиков и всех участников чемпионата стоит на первом месте, —
сообщаетпресс-служба Лиги на официальном сайте.
В заявлении указано, что чемпионат возобновится только тогда, когда сложится «безопасная ситуация» для участников и зрителей.
Последний матч, который прошёл в рамках чемпионата России между «Калевом» и «Локомотивом-Кубанью», состоялся без зрителей и завершился победой гостей со счётом 98:81.
Ранее сезон-2019/20 приостановила баскетбольная Евролига, писал NEWS.ru.
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