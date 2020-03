Матч в Литве против «Жальгириса», который закончился поражением подмосковной команды со счётом 85:96, стал для 31-летнего спортсмена 249-м. По итогам встречи Швед набрал 24 очка. Таким образом, у баскетболиста «Химок» 5010 очков и первое место в гонке скореров «сине-жёлтых».

