https://static.news.ru/photo/931e7954-5e09-11ea-b1dc-fa163e074e61_660.jpg Алексей Швед Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защитник баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед набрал 5000 очков и стал лидером в статистике топ-скореров команды.

Матч в Литве против «Жальгириса», который закончился поражением подмосковной команды со счётом 85:96, стал для 31-летнего спортсмена 249-м. По итогам встречи Швед набрал 24 очка. Таким образом, у баскетболиста «Химок» 5010 очков и первое место в гонке скореров «сине-жёлтых».

Следом за ним расположился атакующий защитник Виталий Фридзон, на счету которого 4678 очков за 466 матчей. Тройку лидеров замыкает капитан команды, легкий форвард Сергей Моня (3916 очков в 548 встречах).

Тяжёлый форвард петербургского коллектива Андрей Зубков считает лидера «армейцев» Майка Джеймса проблемой для всех баскетбольных команд, включая ЦСКА, писал NEWS.ru.