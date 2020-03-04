https://static.news.ru/photo/95fc2654-5d9a-11ea-9598-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Баскетбольный клуб «Зенит» не смог обыграть московский ЦСКА на выезде, уступив в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 78:86 (21:23; 22:23; 15:20; 20:20). Тяжёлый форвард петербургского коллектива Андрей Зубков в интервью NEWS.ru рассказал, в чём главная причина поражения московскому сопернику, назвал имя самого опасного игрока «армейцев», а также объяснил, что изменилось у «сине-бело-голубых» после назначения на должность главного тренера испанского специалиста Хави Паскуаля.

— Игра выдалась очень эмоциональной и напряжённой, «Зенит» не давал «армейцам» сильно расслабляться: то они за вами гнались, то вы. А первые пять минут встречи для вас, гостей, вообще начались идеально с преимуществом в семь очков. Что пошло дальше не так?

— Да вообще мы все игры начинаем достаточно живо, но после перерыва как будто теряем концентрацию. У нас было смазано нападение, не могли достойно отвечать сопернику, много моментов упустили. Думаю, это главная причина поражения. Надо работать над этим и исправлять ситуацию.

— Многие команды, и ЦСКА не является исключением из правил, считают, что «сине-бело-голубые» наиболее опасны именно в гостях, но дома игра не складывается. Почему?

— Для меня это непонятно, не могу объяснить.

— Если разбирать игру по горячим следам, то кого можете выделить у соперника?

— Майка Джеймса, конечно. Всё. Но Джеймс — это проблема для всех команд, также и для ЦСКА.

— ЦСКА для большинства клубов Евролиги является принципиальным соперником. Какой характер этот матч для вас?

— Сейчас для нас нет каких-то принципиальных встреч и таких же соперников, мы не боремся ни за какое место, нас необходимо просто играть. Конечно, мы разбирали «армейцев» перед приездом в Москву, понимали, что когда играешь в гостях, ты можешь уйти намного вперёд в первой и второй четвертях, а тут получилось так, что мы ушли вперёд, но упустили инициативу. Пришёл новый тренер, необходимо наигрывать новую систему, потому что впереди много встреч в Единой лиге ВТБ, надо налаживать химию внутри команды.

— Есть уже какие-то изменения?

— Мы стали играть немножко организованнее, появилось нападение, точнее больше вариаций, плюс мы стали требовательнее относиться к защите. Сам тренер говорит, что появляется результат, мы делаем шаги вперёд, и мы прибавляем от матча к матчу.

— Это шестое поражение подряд в Евролиге. Не пугает?

— Если честно, я не знаю, какое это по счёту поражение. У нас очень много проигранных матчей в Евролиге. Первый год получился для нас неудачным, хотя я неправильно выразился, он не совсем неудачный. Да, мы проиграли очень много встреч с разницей в два-три очка, мы рубились три четверти, а потом уступали, но всегда бились. Да, мы также и выигрывали. Я думаю, что нам удалось что-то показать. Понятно, что мы идём на последнем месте, наверное, кто-то думает: «Что они тут делают»? Но мы стараемся в каждом матче.

— С приходом Хава Паскуаля сильно ли изменилась философия в команде? Чувствуете ли вы её?

— Мы действительно стали более организованные: у каждого есть свои чёткие роли и задачи, мы понимаем, что должны делать здесь и сейчас, плюс, как я отметил ранее, мы стали требовательнее относиться к защите. Вообще, если честно, даже тренировки сильно изменились, они стали более жёсткие, что сказывается на игре, в частности, это видно по матчу с ЦСКА. Но мы совершили и 17 потерь.

— В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ у «Зенита» в любом случае игры складываются более удачно...

— Не могу так сказать, мы тоже проиграли очень много игр и впереди осталось шесть-семь игр, все соперники очень важные, и все из наших пятых, шестых, седьмых мест. Мы постараемся выиграть оставшиеся игры, чтобы подняться выше.

— Не поглядываете на бывших одноклубников из «Химок»? Всё-таки они повыше находятся.

— Сейчас нет, но, может быть, в начале перехода. Уже прошло полгода, отлегло.