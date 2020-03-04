https://static.news.ru/photo/35f104a0-5d95-11ea-a5d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский баскетбольный клуб ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл петербургский «Зенит» со счётом 86:78 (23:21; 23:22; 20:15; 20:20). Тяжёлый форвард «армейцев» Семён Антонов в интервью объяснил, почему «красно-синим» не сразу удалось завладеть инициативой, чувствовала ли команда особое напряжение после обидного поражения каталонской «Барселоне», а также рассказал о ситуации с переносом ближайшей Евролиги из Италии.

— Начало получилось немного скомканным: ненужные фолы, некоторая нереализация бросков. Почему не сразу пошла игра?

— На самом деле, вся игра для нас непросто складывалась несмотря на то, что мы были впереди весь матч, за исключением первых пяти минут, но комфортного преимущества всё равно не было — разница шесть-семь очков, и соперник всё равно оставался в игре. «Зенит» очень хорошо сейчас себя показывает, у коллектива сменился наставник. Конечно, пока им нужно время, чтобы поймать свою игру. Мы были к этому готовы и знали, что, если верить статистике, «Зенит» лучше показывает себя именно на выезде. К тому же один раз в текущем сезоне они нас обыграли в Москве.

— Вообще, довольно плотный матч, если учитывать, что «Зенит» занимает последнее место в Евролиге и последние пять игр в европейском чемпионате проиграл. За счёт чего сопернику удалось доставить вам трудности?

— У нас вообще все матчи проходят плотно. Для нас была игра чуть нервная, конечно. «Зенит» отлично начал, провёл успешные четыре атаки, забросил три трёхочковых, но это наша недоработка, потому что мы были готовы к их игре, знали, на чём надо акцентировать внимание, понимали, что они будут много бросать. Но при этом в начале, может быть, мы вышли какие-то спящие, что ли, из-за четырёхдневного перерыва, а может быть, наоборот, от большого желания показать себя после поражения «Барселоне». Однако после первого тайм-аута мы сумели вернуться в игру. А что касается последнего места, то я вообще считаю, что в Евролиге нет аутсайдера. Какие-то команды начинают сезон лучше, какие-то — хуже. Когда ты играешь не так, как рассчитывал, очень сложно поймать потом ритм. Нет непроходимых коллективов, каждый можно обыграть в отдельном матче. Этим и прекрасна Евролига, как по мне.

Мы 35 минут играли первыми. Мастерство «Зенита» сыграло свою роль. Где-то мы совершали вынужденные потери, где-то промазывали открытые броски, а соперник наоборот забивал. Но в целом, я думаю, болельщикам понравился матч. А для наших болельщиков самое главное — что победили.

— В первом матче в рамках Евролиги в Петербурге вы обыграли «Зенит» с разницей в 17 очков (87:70); в Лиге ВТБ — +19 (83:62). В этот раз всего лишь восемь очков. Можно считать, что петербургский соперник понял, как защищаться против вас?

— Каждый матч — это отдельная история. Мы уже проигрывали в Москве «Зениту», но даже когда выиграли +19, мы анализировали моменты матча — там всё решилось в последние восемь-девять минут, когда соперник подустал, пошёл ва-банк и мы этим воспользовались. То есть разница в счёте не отражает реальные силы всех команд в принципе.

— После поражения «Барселоне» не было какого-то особого давления?

— Это второй раз в сезоне, когда мы проигрываем последним броском. С тем же АСВЕЛом (66:67), например, так было. Нам важно было отреагировать на то поражение, понять моменты, которые мы позволяли создавать «Барселоне». Мы разобрали все ошибки, эпизоды, которые нам не удавались. Было достаточно времени всё это проанализировать. Так что в матче с «Зенитом» мы провели работу над ошибками.

— Вы не вышли на паркет в предыдущем матче. Это тренерское решение или нехорошо себя чувствовали?

— Нет, я в порядке. Я не болею. Я был в Ухани, но это было в августе.

— Заглядывая немного вперёд, 9 апреля вы должны сыграть с «Миланом» в Италии. Есть ли желание перенести матч в Москву? Всё-таки игру в Калининграде нельзя назвать совсем домашней.

— Время покажет, как будет складываться обстановка. Решать не нам, а руководству, ещё есть время. От нас ничего не зависит. Главное — выходить и играть. Сейчас нам нужно в первую очередь попасть в плей-офф. Мы постепенно к этому идём, ставим цели: сейчас цель номер один мы выполнили, дальше — выезд в Афины. У нас только один день на подготовку, мы проанализируем матч соперника. Но в целом мы знаем «Панатинаикос». Нам важно вернуть очки за то поражение, которое случилось в Калининграде.