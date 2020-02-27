В матче первого раунда регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА в гостях уверенно обыграл «Барселону» с разницей в 29 очков (96:67 (18:20; 33:18; 25:12; 20:17)). Однако повторить результат не получилось, «армейцы» в тяжелейшей борьбе проиграли вторую встречу в «Мегаспорте» со счётом 80:82 (15:18; 25:19; 20:26; 20:19).
Главным героем матча стал тяжёлый форвард «Барсы» Никола Миротич, который набрал 23 очка. У «армейцев» самым результативным игроком оказался Даррун Хиллиард с 14 очками.
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Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
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