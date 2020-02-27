В матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты московского ЦСКА на своей площадке уступили турецкому «Анадолу Эфес» со счётом 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24). В первом матче, 20 декабря, «армейцы» в гостях одолели соперника с разницей в одно очко (81:80).

В матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты московского ЦСКА на своей площадке уступили турецкому «Анадолу Эфес» со счётом 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24). В первом матче, 20 декабря, «армейцы»...