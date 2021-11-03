Сборную России лишили серебра в смешанной эстафете на ЧЕ по плаванию

Сборная России была лишена серебряной медали в смешанной эстафете 4×50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Получив протест от сборной Польши, рефери рассмотрел результаты финала смешанной эстафеты 4×50 м вольным стилем. <…> Было подтверждено, что российские спортсмены плыли не в том порядке, какой был указан в стартовом списке, тем самым нарушая правила проведения эстафет, — говорится в пресс-релизе ВФП.

Таким образом, сборная России была дисквалифицирована и лишилась серебряной медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы по плаванию, который проходит в Казани.

В свою очередь наставник национальной командой России Сергей Чепик назвал произошедшее «досадной ошибкой». По его словам, отечественные спортсмены в пылу борьбы допустили техническую ошибку, за что и были наказаны.

В результате золото осталось у команды Нидерландов, серебро перешло к Италии, а бронза — Польше.

Ранее сообщалось, что российский пловец, чемпион мира среди юниоров Александр Палатов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Палатов завоевал титул чемпиона мира среди юниоров в 2013 году. Через год он занял первое место на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом.