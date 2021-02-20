Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на чемпионате мира

https://static.news.ru/photo/a65a5f62-7391-11eb-8ce8-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/khalili_karim

Сборная России по биатлону в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзовую награду на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

Победу одержала сборная Норвегии, за которую выступали Стурла Лэгрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Кристиансен. Они использовали восемь дополнительных патронов на огневых рубежах. Серебряные медали завоевали шведские биатлонисты, опередившие россиян на последнем круге. Российская команда использовала пять дополнительных патронов.

Как сообщал NEWS.ru, российские биатлонистки Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева заняли 11-е место в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Победу одержала команда Норвегии.