Россия не попала в десятку лучших в женской эстафете на ЧМ по биатлону

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Российские биатлонистки Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева заняли 11-е место в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Победу одержала команда Норвегии.

Норвежские биатлонистки Ингрид Тандревольд, Тирилль Экхофф, Ида Лиен и Марте Улсбу-Рёйселлан одержали победу, несмотря на 11 промахов. Второе место сборной Германии принесла Франциска Пройсс, обошедшая на финише украинку Елену Пидгрушную. Сборная Украины стала обладательницей бронзовых медалей.

Российские биатлонистки после этапа Татьяны Акимовой, которая зашла на круг штрафа, откатились на 15-е место, а в итоге стали 11-ми.

Как писал NEWS.ru, российская биатлонистка Анастасия Егорова одержала победу в спринте на этапе Кубка IBU в словацком Осрблье. Она безошибочно прошла два огневых рубежа и показала результат 19.57,1.