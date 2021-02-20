Биатлонистка Егорова выиграла спринт на Кубке IBU в Осрблье

https://static.news.ru/photo/41a47f54-7368-11eb-a324-96000091f725_660.jpg Анастасия Егорова Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Российская биатлонистка Анастасия Егорова одержала победу в спринте на этапе Кубка IBU в словацком Осрблье. Она безошибочно прошла два огневых рубежа и показала результат 19.57,1 минуты.

Второе место заняла норвежка Марте Юхансен, также стрелявшая чисто и уступившая победительнице 14,7 секунды. На третью ступень пьедестала поднялась её соотечественница Каролине Эрдаль (1 промах, +17,4). Для Егоровой эта победа стала первой в сезоне на этапах Кубка IBU, где соревнуется резерв российской сборной.

Екатерина Носкова замкнула десятку лучших (2 промаха, +39,4 секунды). Полина Шевнина заняла 25-е место (1 промах, +1.10,3). Валерия Васнецова стала 27-й (3 промаха, +1.17,2).

Как писал NEWS.ru, главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский пропустит окончание чемпионата мира. В последнее время здоровье мужчины ухудшилось.