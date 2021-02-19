Главный тренер сборной РФ по биатлону пропустит конец чемпионата мира

https://static.news.ru/photo/07216192-735b-11eb-a139-96000091f725_660.jpg Валерий Польховский Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский пропустит окончание чемпионата мира. В последнее время здоровье мужчины ухудшилось.

19 февраля ухудшения достигли предела. В результате Польховского увезли в карете скорой помощи в госпиталь в Есенице, где мужчина провёл несколько часов. На текущий момент он вернулся в гостиницу.

Сейчас тренер находится под надзором врачей сборной РФ, несмотря на то, что покинул медицинское учреждение. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Мы желаем Валерию Николаевичу здоровья и скорейшего возвращения в строй, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что российская биатлонистка Евгения Павлова, которая заняла 11-е место вместе с Эдуардом Латыповым в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке, пожаловалась на плохое самочувствие из-за длительного пребывания в горах.