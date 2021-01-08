Ретивых и Большунов завоевали медали в спринте на «Тур де Ски»

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Швейцарское издание Blick опубликовало материал, в котором были проанализированы успехи российских лыжников на многодневке «Тур де Ски». Статья получила название «Все ли русские чисты?». Журналисты в этом тексте размышляли о том, что результаты спортсменов из России вызывают подозрение. И всё — из-за допингового прошлого.

На публикацию отреагировал спортивный журналист Дмитрий Губерниев. По поводу результатов он сказал, что норвежцы и россияне доминируют в лыжах вот уже несколько лет. То ли остальные страны стали слабее, то...