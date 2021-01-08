Ретивых и Большунов завоевали медали в спринте на «Тур де Ски»

Шведский лыжник Оскар Свенссон одержал победу в спринте классическим стилем на «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Российский лыжник Глеб Ретивых занял второе место, а Александр Большунов — третье.
Оскар Свенссон преодолел дистанцию за 3 минуты 19,83 секунды.
«Тур де Ски» проходит в Италии и завершится 10 января.
Ранее российский лыжник Александр Большунов
Вторым пришёл итальянец Франческо де Фабиани (+1,8). Третьим — россиянин Алексей Червоткин (+3,7), четвёртым — Илья Семиков (+6,7), пятым — Иван Якимушкин (+7,6).
Как писал NEWS.ru, норвежский биатлонист Тарьей Бё пожаловался на то, что конкуренции с россиянами больше нет. Он рассказал, что следит за лыжными гонками, в которых российские спортсмены занимают лидирующие позиции. По его словам, он хотел бы видеть то же самое в биатлоне.