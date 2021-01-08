Большунов выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски»

https://static.news.ru/photo/584d5574-51b6-11eb-a0be-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов одержал пятую подряд победу на шестом этапе «Тур де Ски» в масс-старте на 15 км классическим стилем. Таким образом, он повторил рекорд Сергея Устюгова по победам подряд на многодневке.

Сегодня идеальные условия: мороз, отлично подготовленная трасса. Поэтому было сложно от кого-то убежать, и борьба была до самых последних метров. Всё решилось на финише. Рад, что смог выиграть в такой борьбе, — цитирует Большунова «Чемпионат».

Большунов преодолел трассу за 41 минуту 33,7 секунды. Вторым пришёл итальянец Франческо де Фабиани (+1,8). Третьим — россиянин Алексей Червоткин (+3,7), четвёртым — Илья Семиков (+6,7), пятым — Иван Якимушкин (+7,6).

24-летний Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, обладатель Большого хрустального глобуса по итогам сезона-2019/20, победитель «Тур де Ски»-2019/20.

Как писал NEWS.ru, накануне Александр Большунов выиграл гонку преследования классическим стилем на пятом этапе многодневки «Тур де Ски». Эти соревнования, проходящие в итальянском Тоблахе, объединяют три этапа Кубка мира. В гонке преследования на 15 км лыжники из РФ заняли весь призовой пьедестал. Большунов преодолел дистанцию за 34 минуты 32,9 секунды. Второе место занял Иван Якимушкин (+55,6), третье — Евгений Белов (+55,6). Россиянин Алексей Червоткин пришёл четвёртым (+56,8), Андрей Мельниченко — пятым (+58,7), Денис Спицов — седьмым (+1.04,2), Артём Мальцев — восьмым (+1.12,1), Илья Семиков — девятым (+2.02,5).