Российские лыжники заняли весь пьедестал многодневки «Тур де Ски»

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Биатлонисты-юниоры отказались от участия во всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка». 33 спортсмена из Тюменской области снялись с турнира после прибытия на соревнования офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Союз биатлонистов России (СБР) в данный момент выясняет обстоятельства массового снятия спортсменов со спринтерских гонок.

Массовое снятие спортсменов с «Ижевской винтовки» не осталось без внимания со стороны СБР. Обсуждаем эту ситуацию с представителями регионов, у всех были свои причины. В любом случае снятие с соревнований...