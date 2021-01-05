Российские лыжники заняли весь пьедестал многодневки «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования классическим стилем на пятом этапе многодневки «Тур де Ски». Эти соревнования, проходящие в итальянском Тоблахе, объединяют три этапа Кубка мира. В гонке преследования на 15 км лыжники из РФ заняли весь призовой пьедестал.
Большунов преодолел дистанцию за 34 минуты 32,9 секунды. Второе место занял Иван Якимушкин (+55,6), третье — Евгений Белов (+55,6).
Россиянин Алексей Червоткин пришёл четвёртым (+56,8), Андрей Мельниченко — пятым (+58,7), Денис Спицов — седьмым (+1.04,2), Артём Мальцев — восьмым (+1.12,1), Илья Семиков — девятым (+2.02,5).
Как писал NEWS.ru, лыжные сборные России, Швеции и Франции оштрафованы за нарушение масочного режима на «Тур де Ски». Представители указанных стран были замечены на турнире без масок. Первый этап многодневки стартовал в швейцарском Валь-Мюстаире 1 января. Сборные были оштрафованы на 250 швейцарских франков (около €230). Позже стало известно, что масочный режим нарушили российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак. Они не будут сняты с соревнований.