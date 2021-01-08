Биатлонист из Норвегии заявил об отсутствии конкуренции с Россией

https://static.news.ru/photo/eabd1c34-5281-11eb-a250-fa163e074e61_660.jpg Тарьей Бё Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Норвежский биатлонист Тарьей Бё пожаловался на то, что конкуренции с россиянами больше нет.

Биатлонист рассказал, что следит за лыжными гонками, в которых российские спортсмены занимают лидирующие позиции. По его словам, он хотел бы видеть то же самое в биатлоне. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

Верните нам русских в элиту. Короче, нам нужен Антон Шипулин обратно, — заявил Бё.

20 декабря российская сборная по биатлону обновила личный антирекорд, проведя 39 гонок на этапах Кубка мира без медалей.

Антон Шипулин за годы спортивной карьеры шесть раз становился обладателем медалей на мировых первенствах. После завершения профессиональной деятельности в 2018 году он стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте 2018 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская биатлонистка Светлана Миронова заняла четвёртое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, которая с двумя кругами штрафа преодолела дистанцию за 32 минуты 20,9 секунды.