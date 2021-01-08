Биатлонистка Миронова остановилась в шаге от подиума

https://static.news.ru/photo/a8156582-5275-11eb-8a00-fa163e074e61_660.jpg Светлана Миронова Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российская биатлонистка Светлана Миронова заняла четвёртое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, которая с двумя кругами штрафа преодолела дистанцию за 32 минуты и 20,9 секунды.

Полсекунды победительнице уступила чисто стрелявшая соотечественница Марте Улсбу-Рёйселлан. Третьей, как и в спринте, финишировала австрийка Лиза Тереза Хаузер (2 промаха, +30,2). Светлана Миронова допустила два промаха и на последнем круге в борьбе за четвёртое место обошла действующую обладательницу Кубка мира Доротею Вирер.

Этот результат стал лучшим в карьере Мироновой в гонках преследования и лучшим выступлением российских биатлонистов в этом сезоне. Ульяша Кайшева с двумя промахами заняла 19-е место, а получившая четыре круга штрафа Лариса Куклина финишировала 25-й.

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