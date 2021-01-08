Губерниев предложил Дзюбе баллотироваться в президенты

https://static.news.ru/photo/4a35e8e4-525a-11eb-bba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболисту «Зенита» из Санкт-Петербурга Артёму Дзюбе не стоит идти в Государственную думу. Лучше стремиться к участию в президентских выборах. Так политическое будущее спортсмена оценил комментатор Дмитрий Губерниев.

Ранее менеджер сборной России Евгений Савин высказал мнение, что Артём Дзюба может стать политиком в будущем. А депутат Госдумы Ирина Роднина, в свою очередь, заявила, что если 32-летний нападающий «Зенита» примет решение стать политиком, то ничего страшного не произойдёт.

Губерниев же считает, что Госдума Дзюбе не нужна.

Надо стремиться на президентские выборы, на будущее примерять к себе эту должность. Поэтому всё нормально, пускай Артем растёт, — цитирует комментатора Sport24.

Как передавал NEWS.ru, четырёхкратный олимпийский чемпион, легендарный биатлонист Александр Тихонов отреагировал на слова менеджера сборной России по футболу Евгения Савина, который сказал о неплохих шансах футболиста Артёма Дзюбы сделать карьеру в политике. Тихонов заявил, что он вообще повыгонял бы из Думы всех спортсменов, так как у них «абсолютная безграмотность».