Олимпийский чемпион предложил выгнать из Думы всех спортсменов

https://static.news.ru/photo/eeaa722e-51cd-11eb-b13d-fa163e074e61_660.jpg Александр Тихонов Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Четырёхкратный олимпийский чемпион, легендарный биатлонист Александр Тихонов отреагировал на слова менеджера сборной России по футболу Евгения Савина, который заявил о неплохих шансах футболиста Артёма Дзюбы сделать карьеру в политике. Тихонов заявил, что он вообще повыгонял бы из Думы всех спортсменов, так как у них «абсолютная безграмотность».

Я бы их всех повыгонял. Вот сколько они в Думе сидят, но вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Я с большим уважением отношусь к их спортивному прошлому, но эти люди занимают просто так чьё-то место, не решая никакие вопросы. У них абсолютная безграмотность, — цитирует Sport24 Тихонова.

Он предложил устроить тест спортсменам-депутатам, отправив их «по окраинам всех областей». При этом Тихонов заранее выразил уверенность, что их там «просто оплевали бы».

Скажите про самый положительный шаг от них. Самые низкие пенсии, самая низкая заработная плата — это в России. Они же сидят там и принимают законы, — добавил биатлонист.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала возможное занятие политикой футболиста Артёма Дзюбы после окончания спортивной карьеры. Роднина считает, что если 32-летний нападающий «Зенита» примет решение стать политиком, то ничего страшного не произойдёт. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию уверена, что узнать мнение людей по этому вопросу можно будет только на выборах.

Бывшая спортсменка напомнила, что ни один парламент мира, кроме российского, не может похвастаться таким количеством спортсменов, которые пришли в политику. При этом есть те, кто работает серьёзно и ответственно, а есть другие — которых не замечаешь, отметила фигуристка.