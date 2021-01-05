В Госдуме оценили возможный уход Дзюбы в политику после окончания карьеры

https://static.news.ru/photo/7d1b3c06-51aa-11eb-bb3f-fa163e074e61_660.jpg Артем Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала возможное занятие политикой футболиста Артёма Дзюбы после окончания спортивной карьеры.

Роднина считает, что если 32-летний нападающий «Зенита» примет решение стать политиком, то ничего страшного не произойдёт. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию уверена, что узнать мнение людей по этому вопросу можно будет только на выборах.

А всё остальное — гадание на кофейной гуще, — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Бывшая спортсменка напомнила, что ни один парламент мира, кроме российского, не может похвастаться таким количеством спортсменов, которые пришли в политику. При этом есть те, кто работает серьёзно и ответственно, а есть другие — которых не замечаешь, отметил фигуристка.

Ранее менеджер сборной России Евгений Савин высказал мнение, что Артём Дзюба может стать политиком в будущем.

Как писал NEWS.ru, нападающий «Зенита» Артём Дзюба попал в список лучших бомбардиров 2020 года. Он занял 14-е место в рейтинге, забив 23 мяча в 39 играх. Российский спортсмен обогнал прославленных Неймара и Ибрагимовича, которые отличились 22 мячами.