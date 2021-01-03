Дзюба попал в список лучших бомбардиров 2020 года

https://static.news.ru/photo/b822cae0-4dc6-11eb-ad3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба занял 14-е место в списке лучших бомбардиров 2020 года, забив 23 мяча в 39 играх.

Примечательно, что российский спортсмен обогнал прославленных Неймара и Ибрагимовича, которые отличились 22 мячами.

Лидером списка стал игрок мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски (47 голов в 44 матчах). Второе место у Криштиану Роналду (44 мяча в 45 играх). Третье занял Ромелу Лукаку, который выступает за миланский «Интер» (40 голов в 52 матчах), сообщает портал Transfermarkt.

Ранее советский вратарь Анзор Кавазашвили подвёл итоги премии «Лучший футболист года» и подверг критике капитана «красно-белых» Георгия Джикию.

Приз завоевал 23-летний атакующий полузащитник ЦСКА Никола Влашич. По итогам текущего сезона в 2020 году хорват сумел забить 13 мячей и сделать восемь голевых передач. На второй строчке оказался экс-хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук, который пополнил состав итальянской «Аталанты». Третье место досталось полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину. Четвёртым стал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Пятёрку лидеров замкнул нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба. Между тем в десятку не попал спартаковец Георгий Джикия, сообщал NEWS.ru.