Прыгун с трамплина потерял равновесие в воздухе и упал

Норвежский прыгун с трамплина Даниэль Андре Танде упал во время разминки на этапе Кубка мира в Планице (Словения). Видео было опубликовано в аккаунте Piotr Bąk в Twitter.
Находясь в полёте, Танде потерял равновесие и неудачно приземлился. В бессознательном состоянии 27-летний спортсмен был на вертолёте отправлен в больницу.
Co tu duÅ¼o mÃ³wiÄ, wyglÄ daÅo to fatalnie. Trzymajmy kciuki, by nic powaÅ¼nego siÄ nie staÅo z— Piotr BÄ k (@bo0nkers)
@Daniel_Andre24... #skijumpingfamily #Planica pic.twitter.com/OJRi0YBExm March 25, 2021
Там его ввели в искусственную кому. Отмечается, что у него перелом рёбер и ключицы. Скорость при падении составляла 102 километра в час.
В 2018 году Танде стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях, также в его активе четыре золота чемпионатов мира.
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