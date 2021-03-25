Прыгун с трамплина потерял равновесие в воздухе и упал

https://static.news.ru/photo/fc68365c-8dab-11eb-9305-96000091f725_660.jpg Даниэль Андре Танде Фото: daniel_a24/instagram.com

Норвежский прыгун с трамплина Даниэль Андре Танде упал во время разминки на этапе Кубка мира в Планице (Словения). Видео было опубликовано в аккаунте Piotr Bąk в Twitter.

Находясь в полёте, Танде потерял равновесие и неудачно приземлился. В бессознательном состоянии 27-летний спортсмен был на вертолёте отправлен в больницу.

Co tu duÅ¼o mÃ³wiÄ, wyglÄ daÅo to fatalnie. Trzymajmy kciuki, by nic powaÅ¼nego siÄ nie staÅo z @Daniel_Andre24 ... #skijumpingfamily #Planica pic.twitter.com/OJRi0YBExm — Piotr BÄ k (@bo0nkers) March 25, 2021

Там его ввели в искусственную кому. Отмечается, что у него перелом рёбер и ключицы. Скорость при падении составляла 102 километра в час.

В 2018 году Танде стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях, также в его активе четыре золота чемпионатов мира.

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