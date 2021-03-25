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Прыгун с трамплина потерял равновесие в воздухе и упал

23:38, 25 марта 2021 15
Даниэль Андре Танде Даниэль Андре Танде Фото: daniel_a24/instagram.com

Норвежский прыгун с трамплина Даниэль Андре Танде упал во время разминки на этапе Кубка мира в Планице (Словения). Видео было опубликовано в аккаунте Piotr Bąk в Twitter.

Находясь в полёте, Танде потерял равновесие и неудачно приземлился. В бессознательном состоянии 27-летний спортсмен был на вертолёте отправлен в больницу.

Там его ввели в искусственную кому. Отмечается, что у него перелом рёбер и ключицы. Скорость при падении составляла 102 километра в час.

В 2018 году Танде стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях, также в его активе четыре золота чемпионатов мира.

18 марта школьник упал с 25-го этажа на «Газель» и выжил, писал NEWS.ru.

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