Школьник упал с 25-го этажа на «Газель» и выжил

https://static.news.ru/photo/4437f67c-87c9-11eb-9b93-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новочебоксарке 11-летний школьник упал с 25-го этажа жилого дома на припаркованную внизу «Газель» и выжил. Об этом рассказали в следственном управлении СК РФ по Чувашии.

Мальчик упал на припаркованную возле дома «Газель». Ребёнок находится в больнице в тяжёлом состоянии, — рассказали в СУ СК РФ по региону.

На текущий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогу расследования будет приниматься решение, передаёт РИА Новости.

11 марта в Подмосковье трёхлетний мальчик выпал из окна жилого дома на пятом этаже. Он получил травмы, но остался жив. Инцидент произошёл в Люберцах. Ребёнок находился под присмотром матери. Когда она ненадолго оставила сына без внимания, тот влез на подоконник, открыл окно и выпал наружу.

Ранее NEWS.ru писал, что двухлетняя девочка выпала из окна на втором этаже магазина в центре Москвы. К счастью, малышка осталась жива, её госпитализировали, рассказал источник в правоохранительных органах.