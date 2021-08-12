Победительнице Олимпиады заменят медаль после укуса награды мэром Нагои

Игрок женской сборной Японии по софтболу Миу Гото, которая стала олимпийской чемпионкой на прошедших соревнованиях, получит новую золотую медаль после того, как её награду укусил мэр города Нагоя. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Инцидент произошёл на прошлой неделе во время мероприятия в честь возвращения 20-летней спортсменки в родной город после успешного выступления на Играх. Мэр Нагои Такаси Кавамура снял медицинскую маску, надел на себя награду софтболистки и укусил её для фотографии.

При этом отмечается, что он также позволял себе фривольное обращение к девушке. Например, Кавамура интересовался, запрещено ли ей вступать в романтические отношения. Это не первый случай, когда он проявлял повышенную заинтересованность к женскому полу. В мэрию города уже поступило свыше семи тысяч жалоб на его поведение и действия. В частности, Кавамуру обвиняют в домогательствах и нарушении масочного режима в период пандемии.

Отмечается, что мэр уже извинился за своё поведение на чествовании спортсменки и готов возместить деньги за новую награду наивысшей пробы.

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