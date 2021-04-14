Плющенко хорошо оценил форму российских спортсменов для Олимпиады в Токио

https://static.news.ru/photo/422a30d6-af91-11ea-b798-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катания Евгений Плющенко положительно оценил представленную форму российских спортсменов для Олимпиады в Токио.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» Плющенко объявил, что новая экипировка является комфортной стильной, классной и интересной.

Я всегда за то, чтобы было и удобно, и стильно. Наши спортсмены на Играх всегда выделяются, — сказал фигурист.

Презентация формы прошла накануне. Она выполнена в цветах национального флага РФ, притом, что спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе. По словам Плющенко, главное, что российские герб, гимн и флаг должны быть у спортсменов в сердце, душе и голове. Атлеты должны помнить, за какую страну и ради чего они выступают.

Надеюсь, эта ситуация их только раззадорит, добавит спортивной злости, и они покажут классный результат, — сказал фигурист.

В декабре 2020 года спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о том, что спортсмены из РФ не будут выступать под национальным флагом страны до 16 декабря 2022 года. Также нельзя использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения.

Данное решение приняли в связи со спором между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса. Соревнования планируется провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Как писал NEWS.ru, из-за коронавируса власти Японии запретили въезд в страну иностранным болельщикам. По этой причине бюджет страны недосчитается $1,37 млрд.