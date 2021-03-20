Япония лишится почти 1,4 млрд долларов из-за Игр без иностранцев

https://static.news.ru/photo/92bb625c-8a12-11eb-92dc-96000091f725_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/AFLO/Global Look Press

Японский бюджет не наберёт 1,37 млрд долларов из-за того, что грядущие Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут без иностранных болельщиков. Об этом в разговоре с журналистами сообщили эксперты местных «мозговых центров».

Ранее японская сторона официально уведомила Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) о своём решении не допускать иностранных болельщиков на соревнования в связи с ситуацией с коронавирусом. Средства за купленные ими билеты будут при этом возвращены.

Как рассказали экономисты, экономический эффект от Игр без иностранцев сократится на 1,37 млрд долларов. О такой же цифре заявил представитель Исследовательского института Номура Такахидэ Киути.

Игры в Японии могли стать для страны возможностью продемонстрировать огромному количеству туристов не только Токио, но и регионы. Особенно в качестве долгосрочного эффекта рассматривалась демонстрация северо-восточной части государства, которая пострадала от цунами и землетрясения десять лет назад.

Отмечается, что МОК легко принял решение Японии по проведению Игр без иностранных зрителей. Дело в том, что 70% дохода комитета зависят от продажи прав на телетрансляцию, а 20% — от спонсорских средств.

Американская компания NBCUniversal выкупила права на трансляцию в США летних и зимних олимпиад до 2032 года на общую сумму 1 трлн иен (около 9 млрд долларов), передаёт РИА Новости.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, российские олимпийцы в Токио и Пекине выступят под аббревиатурой ROC (Олимпийский комитет России, ОКР, ROC. — англ.). При этом использование полного названия организации будет запрещено.