Спортсмен из Екатеринбурга Игорь Макеев, который в минувшую субботу пропплыл 30 километров в открытом море на соревнованиях в Греции, умер после утренней пробежки.
Эту информацию на своей странице в социальной сети Facebook распространил знакомый спортсмена Андрей Митьков. После этого ее подтвердили в компании, руководителем которой является Макеев.
Потеря для всего нашего плавания… Сегодня умер Игорь Макеев. Вышел на утреннюю пробежку — и упал. Наверное, сердце… Замечательный человек, добрый, — написал Митьков.
Кроме того, знакомый Макеева выразил соболезнование детям и супруге спортсмена.
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