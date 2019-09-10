https://static.news.ru/photo/f01ce0c6-d3a5-11e9-88e9-fa163e074e61_660.jpg Игорь Макеев Фото: Игорь Макеев/facebook.com

Спортсмен из Екатеринбурга Игорь Макеев, который в минувшую субботу пропплыл 30 километров в открытом море на соревнованиях в Греции, умер после утренней пробежки.

Эту информацию на своей странице в социальной сети Facebook распространил знакомый спортсмена Андрей Митьков. После этого ее подтвердили в компании, руководителем которой является Макеев.

Потеря для всего нашего плавания… Сегодня умер Игорь Макеев. Вышел на утреннюю пробежку — и упал. Наверное, сердце… Замечательный человек, добрый, — написал Митьков.

Кроме того, знакомый Макеева выразил соболезнование детям и супруге спортсмена.

16-летнему убийце вице-чемпионки России по плаванию вынесли приговор, ранее писал News.ru.