В США развернулись массовые акции протеста и беспорядки после трагического инцидента в Миннеаполисе. 25 мая афроамериканец Джордж Флойд был жестоко убит полицейским за подозрение в использовании поддельной банкноты при оплате покупки в магазине. Во время задержания полицейский Дерек Шовин повалил 46-летнего мужчину на землю и приложил колено к его горлу. Несмотря на все просьбы, офицер продержал нарушителя восемь минут в таком положении. Вскоре Флойд скончался, а ролик «I can’t breathe» («Я не могу дышать» — прим. NEWS.ru) разошёлся молниеносно по сети.

Очередное зверское обращение органов власти, которое привело к смерти темнокожего, взбудоражило общественность. Политики, киноактёры, музыканты осудили действия полицейских. Однако громче всех своё возмущение высказали спортсмены. Избиение белых, призывы продолжать выходить на улицы — NEWS.ru рассказывает, как в мире спорта отреагировали на смерть Джорджа Флойда.

Ярче всего, пожалуй, выступили представители Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда НБА и клуба «Чикаго Буллз» Майкл Джордан сказал, что он стоит на стороне тех, кто призывает прекратить укоренившиеся расизм и насилие по отношению к цветным людям в Америке. «С нас хватит!», — эмоционально начинается заявление Майкла Джордана. Американский баскетболист призвал продолжить акции протеста.

У меня нет ответов, но наши совместные голоса показывают силу. Мы должны слушать друг друга, проявлять сочувствие и никогда не отворачиваться от бессмысленной жестокости. Нам нужно продолжать мирные протесты против несправедливости и требовать ответственности. Наше единодушие должно оказать давление на наших лидеров, чтобы они изменили законы, иначе нам придётся использовать наш голос для осуществления системных изменений. Каждый из нас должен быть частью решения, и мы должны работать вместе, чтобы обеспечить справедливость, — гласит заявление.

И если легенда НБА высказалась лишь спустя несколько суток после трагического инцидента, то звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был один из первых, кто отреагировал на события, произошедшие в Миннеаполисе. Сначала баскетболист разместил снимок, где с одной стороны был изображён полицейский, прижавший Флойда, а с другой — экс-квотербек «Сан-Франциско» Колин Каперник. Игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ ) сел на колено в 2016 году во время исполнения гимна США. Это был знак протеста против расового неравенства в стране, возникший также на фоне гибели темнокожего от рук полицейского.

Теперь вы понимаете?! Или вам все ещё не ясно? — написал Леброн на своей странице в Instagram.

В Twitter спортсмен признался, что не смог сдержать слёз при просмотре видео с задержания Джорджа Флойда. «К нам не должны так относиться. Мне очень больно за мой народ», — заключил американский баскетболист.

Кстати, Каперник не просто не остался в стороне, а выступил с весьма радикальным заявлением по данному вопросу.

Когда цивилизованное поведение приводит к смерти, насилие — единственная справедливая реакция. У нас есть право дать отпор, — написал футболист в Twitter.

When civility leads to death, revolting is the only logical reaction.



The cries for peace will rain down, and when they do, they will land on deaf ears, because your violence has brought this resistance.



We have the right to fight back!



Rest in Power George Floyd — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) May 28, 2020

А это слова по поводу убийства Флойда ещё одной звезды НБА Стефена Карри.

Если это фото не возмущает вас, тогда не знаю, что с вами. Многие люди говорят, что они сыты по горло. Это реальность, в которой мы живём. Джордж Флойд не заслуживал смерти. Он умолял о помощи, но его слова были проигнорированы. Это свидетельствует о том, что его черная жизнь не имела никакого значения. Джордж был убит. Он не был человеком для полицейского, который намеренно забрал его жизнь, — гласит пост Карри в Instagram.

Но публичные выступления, это лишь часть борьбы. Некоторые спортсмены вышли на улицы. Например, одну из акций протеста в Миннеаполисе возглавил известный ветеран НБА Стивен Джексон. Он рыдал, рассказывая в сети о погибшем, с которым, кстати, был знаком.

Однако чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит пошёл ещё дальше. Он избил белокожего человека на фоне событий, развернувшихся вокруг убийства Флойда. Правда, в этой истории не всё так однозначно. Говорят, пострадавший разбил окна машины баскетболиста, после чего тот догнал и избил его.

На печально известные события отреагировали и некоторые спортивные лиги. Национальная хоккейная лига (НХЛ) оказалась в числе таких. Правда, они были последними среди профессиональных лиг Северной Америки, кто выступил с официальным заявлением по данному поводу.

Поскольку протесты в США и Канаде в последние дни сосредоточили своё внимание на расовой несправедливости по отношению к чернокожему сообществу, то НХЛ поддерживает тех, кто стремится к созданию расово справедливого общества. Мы разделяем чувства, выраженные нашими игроками и клубами в своих призывах к справедливости и призываем всех использовать свои платформы для системных изменений. В нашем спорте мы продолжим работать над изменением культуры хоккея и постараемся помнить о собственных недостатках в этом процессе, — говорится в заявлении НХЛ.

Одним из первых среди хоккеистов НХЛ выступил темнокожий форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн. Он объяснил, почему хоккеисты не так часто высказываются против расизма.

Все знают, что в хоккее было несколько парней, которые высказывались о данной проблеме, но вряд ли их было достаточно. Пока я не слышал голоса, который бы оказал серьёзное влияние на тему расизма в нашем спорте. Конечно, это напрямую касается культуры. Проблема в том, что хоккейная культура, особенно в Канаде и на молодёжном, юниорском уровне, состоит в том, чтобы идти работать и закрыть рот. По сути, этот месседж усваивают все, кто с пяти лет приходит на каток. И вам постоянно приходится подчиняться. Такая культура не позволяет игрокам с другим цветом кожи говорить о трудностях, которые они вынуждены терпеть. Никто не хочет первым об этом говорить, не хочет быть плохим парнем. Когда дело доходит до социальной несправедливости и расизме в хоккее, то это требует перемен на самом верху, — приводит его слова The Score.

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон также осудил представителей «Формулы-1», которые воздержались от публичных высказываний. А ещё шестикратный чемпион мира добавил, что все акции протеста должны носить только мирный характер.

Вижу, как некоторые из самых ярких звёзд продолжают молчать, несмотря на беззаконие. Ни слова от представителей моей индустрии, которая, безусловно, является спортом, где доминируют белые. Я — единственный из цветных гонщиков, и, тем не менее, высказываюсь в одиночестве. Я думал, что вы поймёте, почему это происходит и скажете что-нибудь, однако вы не можете этого сделать. Просто знайте — я знаю, кто вы, — написал шестикратный чемпион мира в Instagram-stories.

По словам гонщика, не будет никакого мира, «пока наши так называемые лидеры не решатся на перемены».

То, как относятся к меньшинствам, должно измениться. Нужно рассказывать людям в своих странах о равенстве, расизме, классовой дискриминации и о том, что мы все одинаковые. Мы не рождаемся с расизмом и ненавистью в наших сердцах — мы этому учимся, — добавил Льюис.

Стоит отметить, что после выступление Хэмилтона многие пилоты всё-таки сформировали своё мнение по данному вопросу.

UFC-сообщество тоже не прошло мимо проблемы. Так чемпион UFC в полутяжёлом весе и лучший боец мира вне зависимости от весовой категории Джон Джонс выдал мощный спич в своём Twitter.

Я бы не пожелал смерти, выпавшей на долю Флойда, даже злейшему врагу. Могу честно сказать: за все годы в единоборствах я не испытывал подобных пыток. Человек в наручниках кричит, что он не может дышать. Слезь с его груди или шеи. Если ты не можешь удержать парня в наручниках, значит, ты не достоин носить полицейский значок. То, через что прошел Флойд — хуже, чем утонуть. В один момент он начал звать на помощь мать. Офицер повел себя отвратительно. Любой другой офицер, любой другой человек — темнокожий, белый или азиат — должен чувствовать злость. Нам нужна справедливость, — написал Джонс в Тwitter.

I wouldnt wish the way George Floyd was murdered on my worst enemy. That officer applied just enough pressure to keep him alive for almost six minutes in that chokehold. In all my years of fighting I can honestly say Iâve never experienced anything close to that level of torture — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 27, 2020

Известная теннисистка, экс-первая ракетка мира, Наоми Осака поддержала своим присутствием акцию протеста в Миннеаполисе. Японка, родившаяся в семьи гаитянина и выросшая в США, побывала рядом с магазином, где проходил арест Флойда. Сейчас жители организовали мемориал на этом месте.

Если это не происходит с вами, еще не значит, что это вообще не происходит, — заявила теннисистка в сториз Instagram.

Активнее всего из футболистов выступили представители Бундеслиги (немецкий чемпионат по футболу — прим. NEWS.ru ), которые первыми вышли из карантина и проводят матчи чемпионата.

В стиле Каперника, о котором мы писали выше, гол в ворота «Униона» отметил форвард менхагладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам. Он опустился на колено, а Twitter немецкой команды подписал снимок максимально лаконично: «Не нужно объяснения».

В стороне не остались и футболисты дортмундской «Боруссии». Так англичанин Джейдон Санчо и марокканец Ашраф Хакими продемонстрировали футболки с надписью «Правосудие для Флойда». С такой же записью на руке был замечен хавбек «Шальке-04» Уэстон Маккенни, который вышел на игру с «Вердером».

Своим отношением к сложившейся ситуации вокруг смерти Джорджа Флойда поделилась и звезда Английской премьер-лиги Рио Фердинанд. В своём Instagram бывший футболист «Манчестер Юнайтед» призвал наказывать за подобные правонарушения.