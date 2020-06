Очередное зверское обращение органов власти, которое привело к смерти темнокожего, взбудоражило общественность. Политики, киноактёры, музыканты осудили действия полицейских. Однако громче всех своё возмущение высказали спортсмены. Избиение белых, призывы продолжать выходить на улицы — NEWS.ru рассказывает, как в мире спорта отреагировали на смерть Джорджа Флойда.

Ярче всего, пожалуй, выступили представители Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда НБА и клуба «Чикаго Буллз» Майкл Джордан сказал, что он стоит на стороне тех, кто призывает прекратить укоренившиеся расизм и насилие по отношению к цветным людям в Америке. «С нас хватит!», — эмоционально начинается заявление Майкла Джордана. Американский баскетболист призвал продолжить акции протеста.

И если легенда НБА высказалась лишь спустя несколько суток после трагического инцидента, то звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был один из первых, кто отреагировал на события, произошедшие в Миннеаполисе. Сначала баскетболист разместил снимок, где с одной стороны был изображён полицейский, прижавший Флойда, а с другой — экс-квотербек «Сан-Франциско» Колин Каперник. Игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ ) сел на колено в 2016 году во время исполнения гимна США. Это был знак протеста против расового неравенства в стране, возникший также на фоне гибели темнокожего от рук полицейского.

В Twitter спортсмен признался, что не смог сдержать слёз при просмотре видео с задержания Джорджа Флойда. «К нам не должны так относиться. Мне очень больно за мой народ», — заключил американский баскетболист.

Кстати, Каперник не просто не остался в стороне, а выступил с весьма радикальным заявлением по данному вопросу.

When civility leads to death, revolting is the only logical reaction. The cries for peace will rain down, and when they do, they will land on deaf ears, because your violence has brought this resistance. We have the right to fight back! Rest in Power George Floyd

А это слова по поводу убийства Флойда ещё одной звезды НБА Стефена Карри.

Но публичные выступления, это лишь часть борьбы. Некоторые спортсмены вышли на улицы. Например, одну из акций протеста в Миннеаполисе возглавил известный ветеран НБА Стивен Джексон. Он рыдал, рассказывая в сети о погибшем, с которым, кстати, был знаком.

Однако чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит пошёл ещё дальше. Он избил белокожего человека на фоне событий, развернувшихся вокруг убийства Флойда. Правда, в этой истории не всё так однозначно. Говорят, пострадавший разбил окна машины баскетболиста, после чего тот догнал и избил его.

На печально известные события отреагировали и некоторые спортивные лиги. Национальная хоккейная лига (НХЛ) оказалась в числе таких. Правда, они были последними среди профессиональных лиг Северной Америки, кто выступил с официальным заявлением по данному поводу.

Одним из первых среди хоккеистов НХЛ выступил темнокожий форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн. Он объяснил, почему хоккеисты не так часто высказываются против расизма.

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон также осудил представителей «Формулы-1», которые воздержались от публичных высказываний. А ещё шестикратный чемпион мира добавил, что все акции протеста должны носить только мирный характер.

По словам гонщика, не будет никакого мира, «пока наши так называемые лидеры не решатся на перемены».

Стоит отметить, что после выступление Хэмилтона многие пилоты всё-таки сформировали своё мнение по данному вопросу.

UFC-сообщество тоже не прошло мимо проблемы. Так чемпион UFC в полутяжёлом весе и лучший боец мира вне зависимости от весовой категории Джон Джонс выдал мощный спич в своём Twitter.

Я бы не пожелал смерти, выпавшей на долю Флойда, даже злейшему врагу. Могу честно сказать: за все годы в единоборствах я не испытывал подобных пыток. Человек в наручниках кричит, что он не может дышать. Слезь с его груди или шеи. Если ты не можешь удержать парня в наручниках, значит, ты не достоин носить полицейский значок. То, через что прошел Флойд — хуже, чем утонуть. В один момент он начал звать на помощь мать. Офицер повел себя отвратительно. Любой другой офицер, любой другой человек — темнокожий, белый или азиат — должен чувствовать злость. Нам нужна справедливость, — написал Джонс в Тwitter.

I wouldnt wish the way George Floyd was murdered on my worst enemy. That officer applied just enough pressure to keep him alive for almost six minutes in that chokehold. In all my years of fighting I can honestly say I’ve never experienced anything close to that level of torture