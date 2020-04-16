Минспорта предложило допустить формирование сборных без учета ряда стартов

https://static.news.ru/photo/91aab3ac-7fc5-11ea-99f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Министерство спорта России предложило разрешить формирование сборных команд России по решению тренерских советов общероссийских спортивных федераций по видам спорта в связи с отменой и переносом соревнований.

Согласно проекту, спортсменов, которые не смогли принять участие в соревновании из-за «обстоятельств непреодолимой силы», включат в списки кандидатов в спортивные национальные сборные. В свою очередь, списки формируются по итогам ряда квалификационных стартов, в число которых входит внутренний чемпионат страны.

Из-за распространения инфекции коронавируса не состоялись чемпионаты России по лыжным гонкам, биатлону, конькобежному спорту и другим дисциплинам.

Все федерации по зимним олимпийским видам спорта должны до 31 мая подать в Министерство спорта Российской Федерации на утверждение списки кандидатов в сборные команды России на следующий сезон, — сообщается на сайте Минспорта.

Ранее Минспорта рекомендовало отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории России с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения, а также исключить участие во всех физкультурных и спортивных мероприятиях спортсменов, тренеров и других специалистов из субъектов РФ, в которых объявлен карантин, писал NEWS.ru.