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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассмеялся, когда заговорил о возможностях лидера сборной России Александра Логинова выиграть гонки на чемпионате мира. Стартующему 13 февраля в Италии турниру была посвящена его пресс-конференция.

Французы хотят выиграть три золотые медали? Мы тоже можем так сказать. Например, что Логинов может выиграть четыре золотые медали. Но это смешно, — цитирует Драчёва «Спорт день за днём». Издание...