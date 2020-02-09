Министр спорта России Олег Матыцин в рамках своего первого рабочего визита в Красноярск посетил спортивный комплекс «Академия биатлона».
Глава ведомства пообщался с юными спортсменами, тренерами, ознакомился с работой многофункционального спортивного комплекса «Сопка» и обсудил с представителями спортивной общественности Красноярского края вопросы развития спорта, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.
Матыцин на биатлонном стрельбище пострелял из винтовки. Глава Минспорта допустил один промах из двух попыток.
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) промахнулся из детской винтовки трижды, писал NEWS.ru.
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