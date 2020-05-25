Ласицкене высказала своё отношение к смене гражданства

https://static.news.ru/photo/3f940526-9f2a-11ea-afad-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене считает, что спортивная карьера не стоит смены гражданства.

Я понимаю всю важность карьеры и самореализации, но мне не хочется ради всего этого менять гражданство. Я российская легкоатлетка, которая имеет право выступать на любых соревнованиях, и я хочу продолжать делать это именно так, а не иначе, — цитирует Ласицкене GQ.

Спортсменка подчеркнула, что будет до последнего отстаивать своё право выступать на Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в 2021 году.

Как писал NEWS.ru ранее, менеджер трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Ольга Назарова рассказала, что спортсменка начала подготовку к летнему сезону в изоляции.