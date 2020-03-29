https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Менеджер трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Ольга Назарова рассказала, что спортсменка начала подготовку к летнему сезону.

Мария сегодня начала подготовку к новому сезону — согласно тренировочному плану, который подготовил её личный тренер Геннадий Гарикович Габрилян. Тренировки проходят изолированно, и с другими людьми Маша не пересекается, — цитирует Назарову РИА Новости.

Ранее российские спортсмены досрочно завершили тренировочные сборы на базе «Озеро Круглое» и отправились в самоизоляцию. Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик заявил, что после соответствующего распоряжения базу покинули и ушли на карантин пловцы. Также на время карантина базу покинули пловцы-марафонцы, синхронистки и сборная России по спортивной гимнастике.