Фигуристка Щербакова назвала ближайшую цель

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова, выступающая в группе Этери Тутберидзе, рассказала о своих планах на новый сезон. Своими планами фигуристка поделилась на YouTube-канале Andrey_and_Pasha.
Ближайшая цель — это всё-таки сборы. Сборы важные, потому что сезон олимпийский. Несмотря на то что будет множество других важных соревнований, всё равно это особенный сезон и, конечно, перед ним есть свои переживания, — сказала фигуристка.
Щербакова также отметила, что сборы в Новогорске будут важны с позиции приобретения оптимальных физических кондиций.
Анна Щербакова выиграла последний чемпионат мира в Стокгольме. Она также является трёхкратной чемпионкой России.
Ранее сообщалось, что жители Японии отреагировали на приезд олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
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