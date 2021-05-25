Фигуристка Щербакова назвала ближайшую цель

https://static.news.ru/photo/d22a5dbe-be0e-11eb-8e56-96000091f725_660.jpg Анна Щербакова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова, выступающая в группе Этери Тутберидзе, рассказала о своих планах на новый сезон. Своими планами фигуристка поделилась на YouTube-канале Andrey_and_Pasha.

Ближайшая цель — это всё-таки сборы. Сборы важные, потому что сезон олимпийский. Несмотря на то что будет множество других важных соревнований, всё равно это особенный сезон и, конечно, перед ним есть свои переживания, — сказала фигуристка.

Щербакова также отметила, что сборы в Новогорске будут важны с позиции приобретения оптимальных физических кондиций.

Анна Щербакова выиграла последний чемпионат мира в Стокгольме. Она также является трёхкратной чемпионкой России.

Ранее сообщалось, что жители Японии отреагировали на приезд олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.