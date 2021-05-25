Жители Японии раскритиковали приехавшую в их страну Загитову

https://static.news.ru/photo/df15d966-be0b-11eb-b906-96000091f725_660.jpg Алина Загитова Фото: azagitova/instagram.com

Жители Японии отреагировали на приезд олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Комментарии пользователей приводит Sports.ru со ссылкой на News.yahoo.co.jp.

Я не верю своим глазам! В условиях чрезвычайного положения магазины в различных префектурах закрываются. Выступление зарубежной фигуристки. <...> Разве нельзя было записать его удалённо или что-то в этом роде? — написал один из пользователей.

Также многие японцы возмущены тем, что Загитова не прошла обязательный двухнедельный карантин и призывают её ответить за это.

Алина Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. В преддверии сезона-2021/22 фигуристка не вошла в состав сборной России.

Ранее сообщалось, что трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала о конфликте с тренером Татьяной Тарасовой.