Роднина объяснила, почему вычеркнула из жизни Тарасову

https://static.news.ru/photo/b0d27c56-bd45-11eb-93d3-96000091f725_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала о конфликте с тренером Татьяной Тарасовой. Слова бывшей фигуристки и депутата Госдумы приводит YouTube-канал Konoff.

Я давно её из своей жизни вычеркнула, но всё время кто-то чего-то лезет. То были потуги нас помирить, то были потуги нас как-то объединить, но уже всё, мы разошлись, как знаете, есть Северный полюс, есть Южный полюс, — сказала Роднина.

Также бывшая фигуристка отметила, что нет возможности для их объединения.

Ирина Роднина в паре с Александром Зайцевым тренировались под руководством Татьяны Тарасовой с 1974 по 1980 год. Заслуженный тренер СССР дважды привела Роднину/Зайцева к золотым медалям на Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на слова трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной. Бывшая фигуристка намекнула, что тренер практически не внесла вклад в её развитие как спортсменки.