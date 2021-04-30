Тарасова жёстко ответила на «наезд» Родниной

https://static.news.ru/photo/715ca732-ab33-11eb-83f3-96000091f725_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на слова трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной о совместной работе. Её слова передаёт «Спорт-Экспресс».

Ранее Роднина, комментируя уход Александры Трусовой от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе, вспомнила свой переход к Тарасовой в 1974 году. Бывшая фигуристка отметила, что она пришла к заслуженному тренеру с таким багажом, что Татьяна Анатольевна «рядом не стояла».

Она просто дура, — сказала Тарасова.

1 мая стало известно, что Плющенко и Трусова прекратили сотрудничество спустя год совместной работы. У фигуристки закончился контракт, и по обоюдному желанию двух сторон он не был продлён.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призналась, что восприняла новость о переходе Трусовой к Тутберидзе без какого-либо удивления. Прославленная спортсменка добавила, что не знает причин такого решения.