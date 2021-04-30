Трусова ушла от Плющенко и может вернуться к Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/a9ed796a-aa5b-11eb-852c-96000091f725_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию россиянка Александра Трусова покинула тренировочную группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. По словам тренера, было принято обоюдное решение не продлять контракт, об этом он сообщил на своей странице в Instagram. По словам источников, Трусова может вернуться в группу Этери Тутберидзе, передаёт РБК.

С замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон, выиграли два этапа Кубка России, бронзу чемпионатов России и мира. Это был сложный сезон для всех нас. 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию сторон мы его продлевать не стали, — написал фигурист.

Плющенко отметил, что Трусова — очень целеустремлённая и трудоспособная спортсменка, однако, по условиям контракта, он не озвучил причины расставания.

Ранее сообщалось, что серебряные призёры Олимпийских игр в командных соревнованиях — 2018 Евгения Тарасова и Владимир Морозов продолжат работать в группе Этери Тутберидзе и Максима Транькова. Это подтвердила Федерация фигурного катания на коньках России.