Тарасова и Морозов будут готовиться к Олимпиаде в группе Тутберидзе

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Серебряные призеры Олимпийских игр в командных соревнованиях-2018, Евгения Тарасова и Владимир Морозов продолжат работать в группе Зтери Тутберидзе и Максима Транькова. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Ранее в СМИ появились слухи о возможном переходе фигуристов к Тутберидзе.

Спортсмены будут тренироваться в Москве, в «Хрустальном», Евгения Тарасова, как и ранее, представлять Татарстан, Владимир Морозов — «Самбо-70», — говорится в заявлении.

На прошедшем чемпионате мира Тарасова и Морозов заняли четвёртое место. Они также являются призёрами чемпионатов мира и Европы в парном катании.

Ранее сообщалось, что директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев признался, что ему надоело обсуждать чемпионку Европы Алёну Косторную и её возвращение к Этери Тутберидзе. Он утверждает, что нужно говорить про чемпионку мира 2021 года Анну Щербакову.