Роднина прокомментировала уход Трусовой от Плющенко  

https://static.news.ru/photo/99796db8-aa61-11eb-b539-96000091f725_660.jpg Ирина Роднина Фото: Сергей Киселев/АГН

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась впечатлениями от ухода бронзового призёра чемпионата мира Александры Трусовой от тренера Евгения Плющенко. Слова Родниной приводит NEWS.ru.

СМИ сообщают, что фигуристка вернулась в группу Этери Тутберидзе.

Я эту новость восприняла без какого-либо удивления, но не знаю причины такого решения. Плющенко не справился? Если уходят, возвращаются на это есть какие-то причины. У Алёны Косторной были объективные причины: она болела, у неё было понижение результатов. Что произошло с Трусовой — непонятно, — сказала Роднина.

Также Роднина ответила на вопрос, как возможное возвращение к Этери Тутберидзе может сказаться на результатах бронзового призёра чемпионата мира.

Эти постоянные возращения вызывают больше вопросов, чем удивления. В царстве что-то не в порядке, — заключила Роднина.

Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в мае 2020 года. Под руководством двукратного олимпийского чемпиона фигуристка стала бронзовым призёром чемпионата мира в Стокгольме.

Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал, что бронзовый призёр чемпионата мира Александра Трусова хотела перейти к нему, когда занималась под руководством Этери Тутберидзе.