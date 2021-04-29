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Тренер Арутюнян рассказал о несостоявшемся переходе Трусовой от Тутберидзе

12:09, 30 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал, что бронзовый призёр чемпионата мира Александра Трусова хотела перейти к нему, когда занималась под руководством Этери Тутберидзе. Об этом сообщает YouTube-канале KonOff.

Да, были разговоры, были, — ответил Арутюнян на вопрос журналиста Василия Конова о том, обсуждал ли отец Александры с тренером возможный переход.

Также Арутюнян объяснил, почему тогда не состоялся трансфер — он ждал звонка от федерации.

Я сразу сказал, что если мне позвонит клуб, где ты была, если мне скажут — я знаю всех представителей федерации, если они придут и скажут... Не надо меня просить, но хотя бы сказать: «Раф, вот мы хотели бы», — добавил тренер.

Алескандра Трусова перешла от Этери Тутберидзе в мае 2020 года. Под руководством двукратного олимпийского чемпиона фигуристка стала бронзовым призёром чемпионата мира в Стокгольме.

Ранее сообщалось, что известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян, под чьим руководством, в частности, занимается трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Нэтан Чен, стал консультантом российской фигуристки Александры Трусовой. Об этом сообщает источник «Спорт-Экспресс».

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