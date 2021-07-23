Две медали и скандал: итоги первого дня Олимпиады в Токио

Олимпиада стартовала! Первый день получился для России относительно успешным: две медали и несколко неплохих побед. В целом, в субботу было кое-что интересное и важное, о чём мы сейчас и расскажем.

Стрельба из пневматической винтовки

Анастасия Галашина — серебро

Первая хорошая новость дня пришла, когда большая часть российских болельщиков ещё спала. В полшестого утра была завоёвана стартовая медаль нашей сборной на Олимпийских играх, её автор — Анастасия Галашина. В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров она взяла серебро. Это вообще был первый медальный финал на Играх в Токио.

Анастасия Галашина anastasiia_galashina/instagram.com

Галашина перед последним выстрелом опережала китаянку Цянь Ян на 0,2 балла, но дрогнула в решающей попытке, итог — серебро. Китаянка в решающем выстреле была точна и получила 9,8 балла. Бронзовая медаль досталась Нине Кристен из Швейцарии. Победительница соревнования Цянь Ян установила в финале рекорд Олимпийских игр.

Галашина, если и расстроилась серебру, то чуть позже у неё появился повод для улыбки: она будет представлена к госнаграде. Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин через пресс-службу Минспорта.

Тхэквондо

Михаил Артамонов — бронза

Вторая медальная российская новость связана с тхэквондо. Михаил Артамонов, выступающий в весовой категории до 58 кг, стал обладателем бронзовой награды. В решающем поединке за бронзовую награду он победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счётом 15:10. Решающим стал второй раунд, который прошёл с явным превосходством россиянина.

Интересно, что для Артамонова турнирный день начался с неудачи. В первом круге он уступил со счётом 25:18 будущему финалисту из Туниса Мохамеду Халилу Жендоуби, который неожиданно лишил шансов на золотую медаль главного фаворита соревнований корейца Чжан Чжуна.

Артамонов после поражения выиграл утешительный поединок у эфиопа Соломона Демсе со счётом 27:5, прежде чем в решающем поединке за бронзу взять верх над Гусманом.

Фехтование

Поражение в бронзовой схватке

Близки к медали были россиянки и в фехтовании. 19-летняя шпажистка Айзанат Муртазаева, которая перед турниром к числу фаворитов не относилась, выиграла первые три схватки и вышла в полуфинал. И это при том, что в мировом рейтинге она занимает 200-е место.

Айзанат Муртазаева(слева) Федерация фехтования России/vk.com

Самым сложным и драматичным получился поединок за выход в четвертьфинал с американкой Келли Хёрли, который Муртазаева выиграла благодаря уколу в экстра-раунде. В полуфинале Айзанат со счётом 12:8 уступила китаянке Сунь Йивен, а после этого потерпела поражение от эстонки Катрине Лехис со счётом 15:8. Это была схватка за бронзу. Обидное поражение, но Айзанат всё равно есть чем гордиться, для неё это потрясающий результат.

Теннис

Четыре победы и одно поражение

В теннисе до медалей ещё полторы недели, но турнир россияне начали в целом удачно. Главная звезда команды, вторая ракетка мира Даниил Медведев в непростом матче победил Александра Бублика, представляющего Казахстан — 6:4, 7:6 (10:8). Во втором круге он сыграет с индусом Сумидом Нагадом (160). Нет сомнений в победе Даниила и в той встрече.

Даниил Медведев Michael Kappeler/dpa/ Global Look Press

Ударно стартовал и Аслан Карацев, третий номер сборной, 24-й в мире. Он без особых затруднений прошёл американца Томми Пола — 6:3, 6:2. Анастасия Павлюченкова не оставила ни шанса итальяке Саре Эррани — 6:0, 6:1. Порадовала и женская пара Елена Веснина/Вероника Кудерметова, они со счётом 6:2, 7:5 прошли немок Фридсам/Сигемунд.

Маленькое разочарование — поражение мужской пары Андрей Рублёв/Карен Хачанов от американцев Раджев Рам/Фрэнсис Тиафо (7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 10:12), но ничего страшного. Будет больше сил на одиночку. У каждого из россиян есть шанс на медали, в теннисе сейчас есть Джокович и все остальные. И эти остальные претендуют на серебро почти в равной степени.

Волейбол

Мужчины

Победа в первом туре

Возможно, главный турнир на этой Олимпиаде для российских болельщиков спорта — волейбольный. За мужскую сборную всегда безумно приятно болеть, там всегда отличный коллектив и есть шансы на медали любого достоинства, даже золота. В стартовом матче Игр в Токио подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли Аргентину со счётом 3:1.

Первую партию выиграли южноамериканцам со счётом 25:21. Переломным оказался следующий сет, который россияне выиграли в упорной борьбе 25:23. После этого преимущество сборной России в атаке и на блоке стало более заметным и позволило довести дело до победы: 21:25, 25:23, 25:17, 25:21.

Самым результативным в составе российской команды стал Дмитрий Волков, играющий на позиции диагонального. Он набрал 21 очко. В активе олимпийского знаменосца сборной России Максима Михайлова 17 баллов за результативные действия.

Frank Augstein/AP/ТАСС

В другом матче группы В, где играет сборная России, Бразилия переиграла Тунис со счётом 3:0. В понедельник, 26 июня, мужская сборная России сыграет с США. А женская сборная в воскресенья встретится с командой Италии.

Скандал

Не обошлось в первый день соревнований без противоречивой ситуации. Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин отказался выходить на второй поединок на Олимпийских играх по политическим причинам. Он снялся с турнира после победы в первой схватке, чтобы не выходить против израильтянина Тохара Бутбула. Эта схватка должна была пройти в понедельник, 26 июля.

В интервью алжирскому телевидению Нурин заявил, что не хочет «пачкать руки» и что его решение сняться с Олимпиады окончательное. 30-летний спортсмен дважды выигрывал чемпионат Африки, для него эти Олимпийские игры — первые. Международная федерация дзюдо (IJF) заявила о начале расследования по данному инциденту.