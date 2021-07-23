Медведев вышел во второй круг олимпийского турнира по теннису

Вторая ракетка мира и второй номер мирового теннисного рейтинга, россиянин Даниил Медведев одержал победу в первом круге Олимпийского турнира в Токио, победив казахстанца Александра Бублика в двух сетах.

Медведев в ходе матча сделал шесть эйсов и одну двойную ошибку, но всё же обыграл соперника в достаточно упорной борьбе со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Матч продлился один час 40 минут. Во втором круге россиянин сыграет с победителем матча между индусом Сумитом Нагалом и Денисом Истоминым из Узбекистана. Медведев считается одним из главных фаворитов олимпийского теннисного турнира в Токио и является второй ракеткой мира после серба Новака Джоковича.

Как сообщалось ранее, российские теннисисты высказали недовольство условиями в отеле на Олимпийских играх — 2020 в Токио.