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«Не хочу пачкать руки»: алжирский дзюдоист снялся с ОИ из-за политики

15:54, 24 июля 2021
Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press
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Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин отказался выходить на второй поединок на Олимпийских играх — 2020 в Токио по политическим причинам. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Нурин и его тренер Амар Бенехлеф снялись с Игр после победы в первой схватке, чтобы не выходить против израильтянина Тохара Бутбула. Эта схватка должна была пройти в понедельник, 26 июля.

В интервью алжирскому телевидению Нурин заявил, что не хочет «пачкать руки» и что его решение сняться с Олимпиады окончательное.

30-летний Нурин дважды выигрывал чемпионат Африки, для него эти Олимпийские игры — первые.

Международная федерация дзюдо (IJF) заявила о начале расследования по данному инциденту. Это не первый подобный случай: на ЧМ-2019 Федерация дзюдо Ирана была дисквалифицирована на четыре года за то, что приказала Саиду Моллаи проиграть в полуфинале ЧМ, чтобы избежать встречи с израильтянином Саги Муки.

В субботу, 24 июля, российский тхэквондист Артамонов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр.

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