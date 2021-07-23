Первую российскую медалистку Олимпиады в Токио приставят к госнаграде

Российский стрелок Анастасия Галашина, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио, будет представлена к государственной награде. Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин через пресс-службу минспорта России. Медаль Галашиной стала для российских олимпийцев первой наградой, завоёванной в Токио.

Очень рад за Анастасию Галашину. Россиянка долго лидировала, а в заключительном выстреле совсем чуть-чуть не хватило до золота. Но все равно это большое достижение для молодой спортсменки. Как и все победители и призеры Игр, Анастасия будет представлена к государственной награде, — заявил Матыцин.

Как стало известно ранее, россиянка Анастасия Галашина стала серебряным призёром Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в первом медальном финале Олимпиады.