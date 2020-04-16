Чемпионат мира по фигурному катанию — 2020 окончательно отменили

https://static.news.ru/photo/bcad059a-8007-11ea-86d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение окончательно отменить чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года, который должен был пройти в Монреале.

Помня о последствиях, связанных с пандемией коронавируса, и возникшей в результате этого всемирной человеческой трагедии, совет ISU в ходе своей онлайн-встречи пришёл к выводу, что перенос ожидаемых чемпионатов под эгидой ISU в 2020 году невозможен, — сообщили в пресс-служба организации.

Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта, но правительство Канады 11 марта отменило турнир. В ISU рассматривали возможность провести мировое первенство не раньше октября 2020 года.

Также отменены чемпионаты мира по шорт-треку и по синхронному катанию.

Чемпионка Европы российская фигуристка Алёна Косторная назвала отмену чемпионата мира по фигурному катанию верным решением. Она назвала этот турнир «главным стартом на эту пару лет», который должен завершать спортивный сезон, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что в Японии перенесли ледовое шоу с участием двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой с 2020 на 2021 год.