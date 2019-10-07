Олимпийский чемпион по прыжкам в воду британец Джек Ло опубликовал видео, на котором он с другими спортсменами подражает супергероям из фильмов киностудии Marvel.
Ло изобразил героя Marvel Доктора Стрэнджа. На видео также присутствуют другие британские прыгуны в воду: Дэниел Гудфеллоу в образе Капитана Америки, Джеймс Хитли — Человек-паук, Мэттью Ли — Железный человек, Лукас Томсон — Соколиный Глаз, Ной Уильямс — Тор, а ямайский спортсмен Йона Найт-Уисдом изобразил Чёрную Пантеру.
Собрали «Мстителей», — написал Ло под видео, опубликованном в Twitter.