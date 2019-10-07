https://static.news.ru/photo/4b805f54-e901-11e9-a85f-fa163e074e61_660.jpg Фото: JackLaugher/twitter.com

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду британец Джек Ло опубликовал видео, на котором он с другими спортсменами подражает супергероям из фильмов киностудии Marvel.

Ло изобразил героя Marvel Доктора Стрэнджа. На видео также присутствуют другие британские прыгуны в воду: Дэниел Гудфеллоу в образе Капитана Америки, Джеймс Хитли — Человек-паук, Мэттью Ли — Железный человек, Лукас Томсон — Соколиный Глаз, Ной Уильямс — Тор, а ямайский спортсмен Йона Найт-Уисдом изобразил Чёрную Пантеру.

Собрали «Мстителей», — написал Ло под видео, опубликованном в Twitter.

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